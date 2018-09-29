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Şırnak'ın, 2 sene aradan sonraki değişimi

Şırnak'ta, 2015- 2016 yıllarında terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yenileri yapıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 10:54
Şırnak'ın, 2 sene aradan sonraki değişimi

Şırnak kent merkezinde 2015 yılında PKK'lı teröristlere yönelik, açılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması amacıyla operasyon düzenlendi. 8 ay süren operasyonlarda 6 bin 500 konut zarar gördü.

Operasyonunun ardından ağır hasarlı binalar yıkıldı, yerlerine yenilerinin yapılması için çalışma başlatıldı. 2 yıl sonra yapım çalışmalarında sona gelindi. Yapılan konutlarla yeni bir kent ortaya çıktı.

Şırnak'a kayum olarak atanan Vali Yardımcısı Turhan Bedirhanoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bedirhanoğlu, terör örgütü tarafından tuzaklanan patlayıcılar yüzünden Dicle, Cumhuriyet, Yeşilyurt, Gazipaşa, İsmetpaşa, Yeni, Aydınlıkevler ve Bahçelievler Mahalleleri'nde yıkılan binaların molozlarının temizletip, kentin altyapı, kanalizasyon ve yollarının modern bir görünüm kazanması için çalıştıklarını söyledi.

Kentin yenilenmesi kapsamında 5 bin 730 konut, 300 iş yeri, 3 cami, 2 taziye evi yapıldığını ifade eden Bedirhanoğlu, 9 etapta yapılan TOKİ binalarının bir kısmının yüzde 90 oranında tamamlandığını söyledi.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Bedirhanoğlu, kentin yeniden inşası için toplam maliyetin yaklaşık 1,5 milyar lira olduğunu belirtti. Bedirhanoğlu, "Sadece 900 milyon lira dolayında konutlar için harcandı. İçme suyu, kanalizasyon, doğalgazı da topladığımızda 1,5 milyar liranın üstünde bir rakam ortaya çıkacaktır. Ciddi bir kamu kaynağı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bu konuda kesinlikle hiçbir kısıtlamaya gitmeden kesenin ağzını tamamen açıp, Şırnak'ın o yaşadığı mağduriyetleri ortadan kaldırıp, güzel bir kenti hep beraber kazandıracağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 10:54
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