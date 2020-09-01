  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak Valiliği, kavga eden iki personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı
Aktüel

Şırnak Valiliği, kavga eden iki personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:59:31 -
Şırnak Valiliği, kavga eden iki personelin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezindeki sanayi kontrol noktasında görevli personel arasında çıkan kavgayla ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi Sanayi Kontrol Noktası'nda görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup, bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor
Dünya

Washington Post Gazetesi'nden Türk ordusu açıklaması: Bu ilk kez oluyor

ABD'li Washington Post gazetesi, Türk Ordusu'nun Akdeniz ve Suriye'deki faaliyetlerini kaleme aldı. Gazete, Türkiye'nin Azerbaycan'da hava ü..
Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi
Gündem

Bilim Kurulu koronavirüste müjdeyi verdi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, grip ile koronavirüsü ayıran tanı testlerinin geliştirildiğini söyledi. Sonbahar..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı