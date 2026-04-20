Sirkte ölümle burun buruna! Bariyer çöktü, dev kaplan seyircilerin arasına daldı

Rusya’nın güneyindeki Rostov-on-Don kentinde düzenlenen sirk gösterisi, tarihe geçecek bir vahşete sahne oluyordu. Üç kaplan ve iki eğitmenin bulunduğu gösteri sırasında, hayvanlarla seyircileri ayıran güvenlik bariyeri büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Bariyerin çökmesiyle fırsat kollayan dev kaplanlardan biri, saniyeler içinde kalabalığın arasına daldı.

Rusya'da bir sirkte gösteri sırasında bariyerin çökmesiyle dehşet verici anlar yaşandı.

Rusya’da sirk gösterisi kabusa döndü, seyirciler ölümle burun buruna geldi. Güneydeki Rostov-on-Don kentinde bir kaplanın bariyeri aşarak kalabalığın arasına dalması sonrası ceza soruşturması başlatıldı.

İNSANLAR ÇIĞLIK İÇİNDE KAÇTILAR

Görgü tanıklarının paylaştığı görüntülerde, üç kaplan ve iki eğitmenin bulunduğu gösteri sırasında seyircilerle hayvanları ayıran bariyerin aniden çöktüğü, bir kaplanın saniyeler içinde tribünlere atladığı görüldü. Koltuk sıraları arasında ilerleyen dev hayvan panik yaratırken, izleyiciler çığlıklar içinde kaçıştı.

'SAKİN OLUN' ANONSU PANİĞİ YATIŞTIRMAKTA YETERSİZ KALDI

Bir başka görüntüde eğitmenin kaplanı arka sıralardan çıkışa yönlendirmeye çalıştığı, o anlarda özellikle çocuklu ailelerin büyük korku yaşadığı dikkat çekti. Hoparlörden yapılan “Sakin olun, aksi halde durum daha da kötüleşir” anonsu ise paniği yatıştırmakta yetersiz kaldı.

KONU İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dakikalar süren gerilimin ardından eğitmenler kaplanı güçlükle kontrol altına alarak güvenli bir kafese yönlendirdi. Yetkililer, mucize eseri olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Rusya’nın en üst düzey soruşturma organı, yaşanan dehşet verici olayla ilgili güvenlik ihmali şüphesiyle kapsamlı bir ceza soruşturması başlattı.