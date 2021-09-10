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Aktüel Sirkeyi pantolonlara sürerseniz... Bu detayı kimse bilmiyor
Aktüel

Sirkeyi pantolonlara sürerseniz... Bu detayı kimse bilmiyor

Eşya dolabımızda bulunan bazı giysileri rengi solduğu gerekçesiyle kullanmıyoruz. Rengi solan kıyafetleri sirke yardımıyla eski haline döndürebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 16:38:00 -
Sirkeyi pantolonlara sürerseniz... Bu detayı kimse bilmiyor

Zaman zaman en sevilen giysiler çok kullanıldığı için renkleri solar. Kıyafetleriyle duygusal bağ kuranlar için renklerin solmasını önleyen önerileri bir araya getirdik. Kıyafetlerin renginin solmasını sirkeyle önleyebilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı...

Kıyafetlerin renginin solması hiç istemeyeceğimiz bir şey. Fakat ne kadar kaliteli bir ürün olursa olsun mutlaka renkte değişiklikler olabiliyor. Kıyafetlerin renginin solmaması için çözüm önerilerini bir araya getirdik.

Sirke

Kıyafetlerin renginin solmasını sirkeyle önleyebilirsiniz. Mesela beyazlayan kot pantalonlarını... Durulama işlemi sırasında çamaşıra bir bardak beyaz sirke ilave edin. Sirke, renklerin "dengelenmesine" yardımcı olur ve renk solmasına katkıda bulunan deterjan kalıntısının birikmesini engeller. Ayrıca giysileri yumuşatır. Koku için tedirgin olmayın çünkü kıyafetleri makineden çıkarıp kuruttuğunuzda sirke kokusu kalmayacaktır.

Karbonat

Karbonatı temizlikte neredeyse bilmeyen kalmadı. Temizlik ve beyazlatma konusunda etkili olan karbonatı yıkama döngüsüne yarım bardak ekleyin. Kıyafetleri hem temizler hem de renklerinin solmasını önler. (akşam)

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