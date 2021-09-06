Sirkeyi koltuk altına sürerseniz bakın ne oluyor! Çok kişi tarafından bilinmiyor ama...

Terlemek, vücudumuzdaki toksinleri atmak açısından oldukça önemli. Ancak bazı kişilerde terleme aynı zamanda kötü kokuya da neden olmakta. Kötü kokuları yok etmek için genelde deodorantlar, parfümler ya da rolonlardan faydalanılır. Bu ürünler kötü kokuyu gidermede etkili olsalar da kimyasal madde içermeleri sebebiyle aynı zamanda da vücuda zarar verirler.

Özellikle direkt olarak cilde uyguladığınız rolonlar ile antiperspriantlar, cilt tarafından emildikten sonra sindirim sistemi organları, beyin ya da vücutta bulunan diğer organlar üzerinde olumsuz etkiler oluştururlar. Bu nedenle içeriklerinde ne olduğunu bilmediğimiz, hatta kanser yapıcı maddeler bile bulunan bu ürünler yerine bir çok insan doğal yöntemleri kullanmayı tercih etmektedirler.

İşte ter kokularından kurtulmanın bir doğal yöntemi..

Elma sirkesi, vücut kokularına özellikle koltuk altı kokularına karşı çok etkili bir çözümdür.

Bunun nedeni cildin ph seviyesini düşürerek, bu bölgede bakteri üremesini engellemesidir.

Kötü kokuya neden olan bakteriden kurtulmak için elma sirkesi kullanın. Koltukaltı kokunuzdan kurtulmak için sulandırılmış sirkeyi günde bir kez koltuk altınıza uygulayın.

Ek bilgi

Okurken inanılmaz gelecek ama mutfakta kullandığınız 2 malzeme, limon ve elma sirkesi ter kokusunu kesinlikle engelliyor.

Uygulama yöntemi ise çok basit: Birkaç damla limonu veya elma sirkesini koltukaltınıza sürün. Terleseniz de ortalama sekiz saat koku hissetmeyeceksiniz. Sirke kokusunun birkaç dakika içinde uçtuğunu unutmayın. Eğer koltukaltınızın kararmasından şikayetçiyseniz, limon damlaları koltukaltınızın renginin açılmasına da yardımcı olacaktır.

Önerimiz limonu veya elma sirkesini pamuğa damlatarak kullanmanız. Dilerseniz elma sirkesini biraz sulandırarak küçük bir sprey şişesine doldurup yanınızda da taşıyabilirsiniz.