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Ekonomi Şirketlere yaptırım gelebilir! EPDK’dan karşılıksız tekliflere inceleme
Ekonomi

Şirketlere yaptırım gelebilir! EPDK’dan karşılıksız tekliflere inceleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), elektrik ticaretinde fiziki piyasada karşılığı olmayan alış tekliflerine yönelik inceleme başlattığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 12:34:00 -
Şirketlere yaptırım gelebilir! EPDK’dan karşılıksız tekliflere inceleme

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tüketim rekorları kırıldığı bir dönemde bazı tedarik şirketlerinin elektrik piyasasının rekabetçi yapısını bozacak alış teklifleri yaptığını tespit ettiklerini ve vakit kaybetmeden şirket bazlı saatlik teklifler üzerinde inceleme başlattıklarını bildirdi. Doğru olmayan ve manipülasyona da sebep olabilecek alış tekliflerinin elektrik ticaretinin doğasına aykırı olduğunu ifade eden Yılmaz, “Sadece piyasayı, rekabeti olumsuz etkilemekle kalmaz, paydaşların güvenini ve itibarını da zedeler. Piyasa doğrularına göre hareket etmeyen şirketlerin ise EPDK’nin yaptırımları ile karşılaşması kaçınılmazdır.” değerlendirmesinde bulundu. EPDK tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu tip alış teklifleri yaptığı tespit edilen tedarik şirketlerine, idari para cezası ya da oluşacak zararın ilgili şirketlere ödetilmesi gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

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