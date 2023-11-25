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Ekonomi Şirketlere uyarı: Avukat yoksa vukuat var
Ekonomi

Şirketlere uyarı: Avukat yoksa vukuat var

Yeniakit Publisher
2023-11-25 14:59:53 - 2023-11-25 14:59:52
Şirketlere uyarı: Avukat yoksa vukuat var

Şirketler avukat bulundurmak zorunda mı? Kimler için zorunlu, uyulmaması halinde ne olur? İşte uzman görüşü:

Türkiye’de herkes kendi davasını kendisi açabilir ve takip edebilir. Bu bakımdan dünyanın birçok yerinde geçerli olan avukatla çalışma zorunluluğu ülkemizde yoktur. Ancak belli şirketler ve kooperatiflerin sürekli avukatla çalışma zorunluluğu var.

Bulundurmak zorunlu mu?

Enerji ve yabancı sermaye yatırım uzmanı Avukat Abide Gülel, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’ndaki önemli ayrıntı hakkında şu bilgileri verdi: “Esas sermayesi 250 bin TL’nin üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

 Kanunun ilgili maddesi

Kanunun bu maddesi emredici olup, aykırılığın ciddi yaptırımları vardır. Kanun, bu kurala aykırı davranmanın yaptırımını idari para cezası olarak belirlemiştir. Şirketlerin veya kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluğunu ihlali halinde, Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilecektir.”

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