Şirketler mali kıskaçta! Finansal suçlar böyle işleniyor

Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği ACFE’nin son yayınlanan raporuna göre hileli işlemler ve suistimal yoluyla firmaların uğradıkları zararların dörtte biri hileli finansal raporlama yoluyla oluyor. Adli Muhasebe ve Hile Denetimi Uzmanı Fikriye Aslan "Hile ve suistimal tarihin belki de en eski suçlarından biri ama buna rağmen bu alanda verilen denetim hizmeti Türkiye için çok yeni." dedi.

Gelir ve itibar için...

Aslan’a göre paranın ve insanın aynı anda bulunduğu her yerde hile ve suistimal kaçınılmaz olarak bulunuyor. Bu suçlar kimi zaman bir patronu kimi zaman bir bankayı kimi zaman da devleti yanıltmak, haksız gelir ve itibar elde etmek için kullanılıyor. Elbette bu tip suçların izini sürmek, reddedilemez delillerini ortaya koyabilmek lazım. Bunu başarmak içinse uzmanlaşmak ve farklı disiplinleri bir arada kullanmak gerekiyor.

Firmalarda hile ve suistimal yoluyla kaybolan gelir göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. CEO’lardan tutun da en basit depo sorumlusuna kadar herkes bu suçun içinde bulunabilir. Finansal tabloların üzerinde önemli düzeyde yanıltıcı bilgiler içerecek şekilde oynanması da ayrı konu. Bu kimi zaman ihmal ya da hata eseri olabilir.

Kullanılan yöntemler nedir?

İşletmelerin olduğundan daha iyi durumda gösterilmesi hasılat ve varlıklarının olduğundan daha yüksek gösterilmesi ya da gerçekte var olan bir yükümlülük veya giderin göz ardı edilmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Örneğin marka kendi elinde bulunan bir lisansı ya da markayı yurtdışına satar. Sonra sattığı markayı çok yüksek bedeller ödeyerek kiralar. Yurtdışına para kaçırmak için en sık kullanılan yöntem budur. Kağıt üzerinde baktığınızda bütün işlemler hukuka uygundur. Bir başka yol ise amortisman oranlarıyla oynamaktır.

Firmanın ya da yöneticinin bu suçu işlemesinin amacı kendini olduğundan farklı göstermektir. Kimi zaman daha iyi kimi zaman daha kötü. Bunun için de mutlaka gelirlerin ya da giderlerin miktarı ile oynamak zorundadır.

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