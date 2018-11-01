Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı olur

SORU: Ben 12 yıldır SSK’lı olarak çalıştığım şirkete yüzde 7 oranında ortak oldum. Ortak olduğum şirketten SSK sigortalısı olmam mümkün mü?

İbrahim H.

CEVAP: Limited şirketi ortakları hisse oranına bakılmaksızın Bağ-Kur sigorta kapsamına alınmıştır. Limited şirket ortakları, ortak oldukları limitet şirkette çalışsalar bile SSK sigortalısı olamazlar. Hatta işyeri tarafından şu an için SSK sigortalısı bildirilse bile bu geçerli sayılmaz, ödenen SSK primleri daha sonra Bağ-Kur prim borcuna aktarılır.