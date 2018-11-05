Şirket karları enflasyonu solladı!

Kur ve faiz hareketliliğine rağmen 3. çeyrek bilanço döneminde şirketler karlılıklarını korudu. Milliyet'ten Zeynep Aktaş'ın bildirdiğine göre şirket kar oranları enflasyonun üzerine çıktı.

Borsada işlem gören şirketler, dokuz aylık solo finansal sonuçlarını yatırımcıyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan şirketlerin mali tablolarından yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına baktığımızda kur ve faiz hareketlerine rağmen karlılıkların korunduğunu görüyoruz. Ortaya çıkan fotoğrafa bakıldığında sanayi, hizmet ve banka sektöründen 181 borsa şirketinin toplam kârının yılın ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttığı görülüyor. Son dört çeyrek olarak bakıldığında ise artış oranı yüzde yüzde 35,44’e çıkıyor. Yılın üçüncü çeyreği olarak değerlendirme yapıldığında ise artış yüzde 30 oranında. Dokuz aylık dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 24,52 olurken, daha çok şirket girdilerini etkileyen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 46,15 olarak gerçekleşti. Şirketlerin artan girdi maliyetlerine rağmen kârlılıklarını TÜFE’nin üzerinde gerçekleştirdikleri dikkat çekiyor. Öte yandan ÜFE ve TÜFE ortalaması yüzde 35,43’e denk gelmekte. Şirketlerin finansal sonuçlarına bakıldığında kârlılıklarının yıllık bazda tüketici ve üretici eşya fiyat ortalamasının üzerinde gerçekleştiği görülüyor.

Dipten güçlenme

Borsa İstanbul’da bir kez daha 88.000’li seviyeler test edildi ve BIST 100 Endeksi tekrar yönünü yukarı çevirdi. Endeks, 94.123 seviyesinde ve açıklanan bilançolarla birlikte seçici hisse hareketleriyle yukarı yönlü atağa geçti. Kısa vadede bu yükselişin güçlendiğini görebiliriz.

Cari fazla sürebilir

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Geçici Dış Ticaret Verilerine göre; ihracat 2018 yılı eylül ayında, bir önceki yılının aynı dönemine göre yüzde 22,4 artarak 14 milyar 456 milyon dolar, ithalat yüzde 18,3 azalarak 16 milyar 326 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret açığı yüzde 77,1 azalarak 1 milyar 869 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında başlayan dengelenmenin hızlanarak devam ettiği gözleniyor. Bu durum ekimde de cari fazla verme olasılığına işaret ediyor.

İndirim etkisi olumlu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Vergi Denetim Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yılsonuna kadar altı başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerinin devreye alınacağını belirtti. ÖTV ve KDV indirimi haberleri ile bütçe disiplininin bozulacağı endişesiyle dolar/TL yükseldiyse de ABD ile ilgili olumlu gelişmeler yeniden satışları beraberinde getirdi. Öte yandan vergi indirimleri yılın son çeyreğinde büyümeye sınırlı da olsa olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde vergi indirimlerinin yansımasıyla birlikte enflasyonu cüzi de olsa baskılaması söz konusu olabilecek.

İran ambargosundan muaf olmak piyasaları güçlendirir

ABD’nin İran’a 5 Kasım’da uygulamaya başlayacağı yaptırım kapsamında Türkiye’nin muafiyet talebi kabul edildi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’ye olumlu haberi verdi. Bir süre önce ABD’nin İran’a karşı uygulayacağı yaptırımlar için muafiyet talep eden Türkiye’nin talebi olumlu karşılanırken kabul gördü. Bakan Dönmez, Türkiye’nin sekiz muafiyet alan ülkeden biri olduğunu söyledi. Muafiyet alan ülkeler arasında Japonya, Hindistan ve Güney Kore de bulunuyor. Türkiye’nin istisna listesinde yer alması, ABD ile ilişkilerde girilen olumlu seyrin devam ettiği şeklinde yorumlanabilir. Söz konusu durumun hem kur hem de borsa üzerinde olumlu etkileri olacaktır.



Kurda gerileme sürecek

Dolar/TL kuru haftayı 5,4325 seviyesinden tamamladı. Eylül ayından sonra ekim ayını da gerileyerek tamamlayan dolar kuru kasımda da düşüşünü sürdürüyor. Dolar/TL’nin düşüş trendi önümüzdeki üç ay daha devam edebilir. Geçmiş veriler kurda zirve seviyelerden başlayan aylık düzeltmelerin en az 5 aylık süreye yayıldığını gösteriyor. Güçlü destekler 5,20 ve 4,80 seviyelerinde.

En yüksek kârı açıklayanlar

Bilançosu açıklanan 181 şirket içerisinden en yüksek kârı açıklayan şirketler arasına ağırlıklı olarak bankaların girdiğini görüyoruz. İlk sekiz şirket arasında Garanti Bankası, Akbank, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, İskenderun Demir Çelik, Şişe Cam, QNB Finansbank ve Aselsan yer alıyor. Bilançolar yakından incelendiğinde 15 şirketin bir milyar TL’nin üzerinde kâr açıkladığı gözleniyor. Bu şirketlerin beş tanesi banka, iki tanesi demir çelik, ikisi otomotiv sektöründe yer alıyor. Telekomünikasyon, ulaştırma, savunma, gayrimenkul yatırım ortaklığı ve cam sektöründen de birer şirket listede yer aldı.

Bir milyar TL’nin üzerinde kâr açıklayan borsa şirketleri içerisinde en yüksek kâr artışı sağlayan sektörlere bakıldığında ise demir çelik, diğer kimyasal ürünler, savunma ve ulaştırma sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Yılın üçüncü çeyreğinde çelik fiyatlarının artması ve TL’nin dolar bazında değer kaybetmesi demir çelik şirketlerinin kârlılıklarına olumlu yansıdı.

Cayman’dan para girişi

Borsaya eylül-ekimde vergi cenneti olarak bilinen Cayman Adalarından 10 yeni yatırımcı geldi. Cayman merkezli portföy büyüklüğü 1.2 milyar TL artarak 5.3 milyar TL oldu. ABD’den dört, Lüksemburg’dan da yedi yeni fon borsadan alım yaptı. Bununla birlikte Amerika, Birleşik Krallık ve Lüksemburg fonlarının toplam portföy değeri bu dönemde 10 milyar 748 milyon TL azaldı.

Küçükler geldi büyükler gitti

Eylül-Ekim döneminde portföy değeri 50 bin TL ve altında olan 19 bin 753 yatırımcı Borsa İstanbul’a geldi. Portföy değeri 50 bin ile 1 milyar üstü olan yatırımcı dilimi ise satış yaparak çıktı. Son iki ayda küçük yatırımcılar aşırı gerileyen fiyatları fırsat görüp değerlendirme yoluna giderken büyük portföy sahiplerinin ağırlıklı olarak satış yönlü işlemlerde bulundukları gözleniyor.