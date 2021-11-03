Sabahları aç karna sirkeli su içen ya da bu karışımı tüketmeniz gerektiğini ifade eden kişiler etrafınızda mutlaka vardır. Peki, her gün sirkeli su içmenin vücuda nasıl bir faydası var? Sirkeli su içerek kilo vermek mümkün mü?

Sirkeli suyun faydaları nelerdir?

Sirke sağlık açısından son derece faydalıdır. Bu sebeple çorbalara, salatalara mutlaka sirke eklenmesi tavsiye edilir. Bazı kişiler ise yeni güne sirkeli su içmeden başlamaz. Peki, sabahları aç karna sirkeli su içmenin nasıl bir faydası var?

Sirkeli su metabolizmayı hızlandırır, hızla kilo vermenize yardımcı olur.

Sirkeli su bağışıklık sistemini güçlendirir. Özellikle kış aylarında hastalıklara karşı korur.

Her sabah sirkeli su içmek enerji verir.

Düzenli olarak sirkeli su tüketenler sindirim sorunları yaşamaz.

Kalp sağlığı için faydalı olan sirkeli su vitamin yönünden de zengindir.

Mide sorunları yaşamamak için bir bardak suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyerek içebilirsiniz.