Sirke ile temizlik yapılır mı merak edenler, genelde bu ürünü gıda maddelerine temas söz konusu olduğunda düşünür. Oysa sirke gıda maddeleri de başta olmak üzere birçok şeyin temizliğinde kullanılır. Başta sebzeler olmak üzere birçok gıdayla temas eden ürünün temizliğinde sirkenin kullanılması söz konusu olabilir.

Sirke ile temizlik ipuçları

Sirkeyle temizlik yapılması söz konusu olduğunda son derece önemli olan gıda ürünleri, mükemmel bir temizliğin sağlanmasıyla sorunsuz biçimde kullanılabilir. Sirke, karbonat ve suyla temizlik yaparak kimyasallardan uzak bir hijyen sağlayabilir. Bu şekilde kullanılan ürünlerle kimyasala alerjisi olan ya da rahatsız olanlar bu ürünleri tercih edebilir.

Sirkeyle temizlik yapılması söz konusu olduğunda sulandırarak ya da saf olarak kullanabilirsiniz. Genelde elma sirkesi son derece etkilidir. Diğer çeşitler de kullanılsa da elma sirkesi çok etkili sonuçlar verebilir.

Tuvalet Temizleme

Sirke ve karbonatı karıştırıp tuvalet temizliği yapabilirsiniz. Bunun için eşit miktarda karıştırıp macun haline getireceğiniz karışımla tuvaleti fırçalayabilirsiniz. İyice fırçaladıktan sonra da derinlemesine temizlenmesini sağlayacağınız şekilde lekeleri çıkarabilirsiniz.

Meyve ve Sebze Yıkama

Sirkeli suda beklettiğiniz sebzeleri bol suyla yıkadığınızda mükemmel bir temizlik sağlayabilirsiniz. Meyve ve sebze temizliğiyle sorunsuz biçimde kullanacağınız sirke size zarar vermeyeceği gibi ürünleri de son derece güvenli hale getirir. Böylece meyve ve sebze temizliği için ihtiyaç duyduğunuz birçok fırsat bulabilirsiniz.

Pencerelerde deneyebilirsiniz

Pencereleri bir miktar beyaz sirke ile temizlemeyi deneyebilirsiniz. Bir sprey şişesine bir miktar beyaz sirke ve su ekleyip karıştırın. Daha sonra camlarınıza püskürtün. Böylece pencerelerinizin hızla buğulanmasını önleyerek tertemiz olmasını sağlar.

Mutfak ve Ev Temizliği

Hayvanların pire sorunu için tercih edeceğiniz elma sirkesi mükemmel bir haşerat öldürücüdür. Haşereleri öldürmek için evinizi bu karışımla silerek temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamnda mutfak temizliğiniz için de tercih edeceğiniz birçok ürün vardır. Bu ürünler arasında en güvenilir olan ise sirkedir. Sirke için tercih edilen birçok malzeme ile mutfakta ihtiyacınız olan hijyeni sağlayabilirsiniz. Sirkeyle ev temizliği sağladığınız zaman kimyasallardaki kadar güçlü bir etkinin olmayacağını bilmeniz gerekiyor. Tamamen hijyen sağlamak için ihtiyacınız olan temizliği kusursuz olarak yapabilirsiniz. Sulandırılmış çamaşır sularıyla iyice temizlediğiniz mekanları sirkeli suyla da temizleyebilirsiniz. Ayrıca tencerelerinizi sirkeli suyla temizleyebilirsiniz.

Beyaz sirke ile duş başlığınız tertemiz ve kireçsiz olabilir. Duş başlığınız metal veya çinko bir malzemeden yapılmışsa, bir kovaya sıcak su ve 1 su bardağı beyaz sirke ekleyin. Duş başlığını da sıcak sirkeli suda bir süre bekletin. Sonunda tertemiz olacaktır.

Cezve ve çaydanlık kireçlerinden kurtulun

Cezve, çaydanlık ve su ısıtıcınızdaki kireçten kurtulmak için eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyin. Daha sonra kireçten tamamen kurtulmak için birkaç dakika kaynatın. Tekrar kullanmadan önce iyice durulayın.

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