Şirinler çetesine dev darbe! Operasyonda FETÖ ve Sedat Peker izleri...

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'Şirinler' çetesine yönelik Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda FETÖ izleri!

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli teknik ve fiziki takipten sonra 'Şirinler' çetesi adı ile bilinen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara’da belirlenen 43 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda çete ile ilişkisi olduğu iddia edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ev aramalarında, 10 ruhsatsız tabanca, 16 av tüfeği, 122 bin TL, toplam değerleri 1 milyon 150 bin TL olan çek ve senet, 4 sinyal kesici cihaz, Bank Asya’ya ait pos cihazı, 1 F serisi Amerikan doları, 3 telsiz, polis üniforması ve çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirildi.

Korkunç manzara! Dar çelik kafeste rehin aldıkları iki kişi kurtarıldı

Çetenin, İ.Ç. ile M.U. adındaki iki kişiyi rehin alarak bir evde bulunan çelik kafesin içerisinde tuttuğu belirlendi. Yaklaşık bir aydır dar kafeslerde tutulduğu öğrenilen kişiler, emniyet güçleri tarafından kurtarıldı. İ.Ç. ile M.U. emniyetteki ifadelerinde, uyuşturucu bağımlısı olduklarını ve bu nedenle kendi rızalarıyla kafese girdiklerini öne sürdü.

Sedat Peker tesbihleri!

Çete elebaşısı Ali A.'nın Adana'daki evinde yapılan aramada ise üzerinde Sedat Peker yazılı 2 tespih de ele geçirildi. Tespihlerin, Ali A.'ya, firari mafya elebaşısı Sedat Peker tarafından gönderildiği iddia edildi.