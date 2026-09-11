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Yerel Şirinevler'de bir ikamette 11 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi 4 gözaltı
Yerel

Şirinevler'de bir ikamette 11 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi 4 gözaltı

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Şirinevler'de bir ikamette 11 kilo 192 gram uyuşturucu ele geçirildi 4 gözaltı

Bahçelievler'deki operasyonda S.I., A.M., G.I. ve M.M. gözaltına alındı; 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakde el konuldu.

İstanbul Bahçelievler'de bir ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli türlerde toplam 11 kilo 192 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Şirinevler Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Sıvı metamfetamin, eroin ve kokain ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda ele geçirilen maddeler şöyle:

  • 4 kilo 270 gram sıvı metamfetamin
  • 2 kilo 958 gram metamfetamin
  • 2 kilo 565 gram eroin
  • 500 gram beze emdirilmiş narkotik madde
  • 299 gram narkotik madde
  • 20 gram kokain

Uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen 600 gram katkı maddesi, tüp ve elek de adreste bulundu. Ayrıca 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ve 118 dolar nakit paraya el konuldu.

Gözaltındaki 4 şüphelinin, Türk Ceza Kanunu'nun 188'inci maddesi kapsamında yürütülen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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