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Şirince’de mermer ocağı tepkisi

İzmir’in Selçuk ilçesinde Belevi-Şirince arasında mermer ocağı yapılacağı iddiasına tepkiler devam ederken, bütün partilerin meclis üyelerinin katıldığı toplantı düzenleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Oy birliğiyle Şirince’ye mermer ocağı yaptırmayacağız" dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 21:06
Şirince’de mermer ocağı tepkisi

İzmir’in Selçuk ilçesinde Belevi-Şirince arasında mermer ocağı yapılacağı iddiasına tepkiler devam ederken, bütün partilerin meclis üyelerinin katıldığı toplantı düzenleyen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Oy birliğiyle Şirince’ye mermer ocağı yaptırmayacağız" dedi.


İzmir’in turistlik ilçesi Selçuk’ta, Şirince ve Belevi mahallelerinde mermer ocağı yapılacağı ve ağaçların kesileceği iddiası bölge sakinlerinin tepkisine yol açtı. Mahalle muhtarları, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları, "Şirince’ye sahip çık" diyerek imza kampanyası başlattı. İmza kampanyasına Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de destek oldu. Muhtarlar, Şirinceli vatandaşlar, çevreciler, avukatlar; AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri ile toplantı yapan Başkan Sengel, hukuki süreç ve örgütlenme ile bölgede bir mermer ocağının faaliyet göstermesine izin vermeyeceklerini söyledi.


Tesislerin tarım alanlarına büyük zararlar vereceğine dikkat Sengel, bu durum turizmi ve bölge halkını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Çevreyi korumak için elinden gelen mücadeleyi yapacağını dile getiren Başkan Sengel, "Bölgemiz tarım ve turizm bölgesi. Selçuk çok bakir yer. Köyün merkezine 2 kilometre uzaklıkta yapılması planlanan işletme, ağaçları ve bölgeyi toz içerisinde bırakır. İzin vermemek için her türlü desteğe hazırım. Biz bu tesisi istemiyoruz. Daha önce Gökçealan’da böyle bir girişim oldu ve eylemlerle engelledik. Faaliyete geçmeden acil adım atmamız gerekiyor. Burada toplanan CHP, AK Parti ve MHP meclis üyeleri ile muhtarlarımızın tek amacı çevre duyarlılığı ve Selçuk’u korumak. Şirince’nin geleceğini korumak için buradayız. Doğru adım atmak ve bir arada durmak gerek. Bu bölgede Jeotermal ve mermer ocağı yapımına asla izin vermeyeceğiz. Bunun için acil eylem planı hazırlayacağız. Oy birliğiyle Şirince’ye mermer ocağı yaptırmayacağız. Oy birliğiyle tek yürek hareket edeceğiz" dedi.


Toplantıda ayrıca dava açılması ve seslerini duyurmak için örgütlü mücadele ve eylem yapma kararı alındı. Şirince’de yapılması planlanan mermer ocağının; çevreye, tarıma, insan sağlığına olumsuz etkileri üzerine Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gonca Erdem ve Avukat Şehrazat Mercan tarafından sunumlar yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 21:06
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