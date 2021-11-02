Şirin Payzın öyle de dansöz böyle de dansöz! "Keşke AKM değil AVM yapılsaydı"

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle "Atatürk Kültür Merkezi"nin (AKM) açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın açılışını yaptığı AKM ile ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eserin pandemi şartlarına rağmen 2,5 yıl gibi kısa bir sürede inşa edildiğini ifade etti.

Yıllarca "AKM’nin yerine AVM yapılacak" şeklinde kara propaganda yapıp yaygara koparanların başında yer alan sözde gazeteci özde provokatör Şirin Payzın, sosyal medya hesabından "bu kadar yüzsüzlük olmaz" dedirten bir paylaşımda bulundu.

CHP yandaşı Halk TV'nin sunucusu Şirin Payzın, eserin sıfırdan inşa edilmediğini iddia ederek tepki çeken ifadeler kullandı.

Türkiye'yi kaosa sürüklemek ve seçilen meşru hükümeti devirmek amacıyla başlatılan Gezi Kalkışması'ndan "direniş" olarak bahseden Payzın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef almaktan geri durmadı.

Gezi Kalkışması sayesinde AKM'nin kurtulduğu yalanını ortaya atarak milletin aklıyla alay eden Payzın şu ifadeleri kullandı:

"AKM’yi bu prestij eseri 2,5 yılda tamamladık demiş Bakan. Zannedersin sıfırdan eser yarattılar. AKM zaten oradaydı. AKP Genel Başkanı yıkılacak diye tutturdu. Gezi direnişi sayesinde kurtuldu. Bir de mimarı zamanında tescil ettirmişti yoksa yerine AVM yapılacaktı."

Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle sıfırdan inşa edilerek modern bir yapıya kavuşturulan AKM için "AKM zaten oradaydı" diyen Payzın'ın halen utanıp sıkılmadan "AKM'nin yerine AVM yapılacaktı" demesi şaşkınlıkla karşılanmadı.

Bunun yanında AKM mimarının zamanında tescil ettirdiği için binanın yerine AVM yapılamadığını iddia eden Payzın'ın bu sözleri "'Yerine AVM yapılacak' denildiği zaman biriniz çıkıp dedi mi ki 'mimarı tescil ettirmiş AVM yapılamaz dedi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan Şirin Payzın’ın yaptığı iküyüzlü paylaşım "Keşke AKM değil AVM yapılsaydı" yorumlarına neden oldu.

Kuru düşmanlıkla ve nefretle hareket eden ancak her fırsatta rezil kepaze olan Şirin Pazyın'ın bu sözleri bazı takipçilerini bile isyan ettirdi.

İşte sosyal medyadan gelen o tepkilerden bazıları: