Şirin Payzın Halk TV’de de barınamadı

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlik için Almanya’ya giden CHP yandaşı kalemşör Şirin Payzın, bir restoranda basamağa takılarak düştü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Şirin Payzın’ın, düşmenin etkisiyle kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Payzın, moderatörlük görevini sürdürdüğü Halk TV'deki Sözüm Var programını sunamamış, uzun süre ekranlardan uzak kalmıştı. Daha sonra geri dönen Payzın, dün akşamki programda Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Payzın daha sonra, sosyal medya hesabından da kararına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Mesai arkadaşlarına teşekkür eden Payzın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir ayrılma haberi ve teşekkür. Sözüm Var’ı birlikte hazırladığım, sunduğum dostum, yol arkadaşım, Barış Terkoğlu’na, sessiz kahraman sevgili editörüm Erdal Aktaş’a, Sözüm Var’ı birlikte yarattık 20 senelik can dostum Emin Çapa’ya güzelliği, neşesi ama en önemlisi müthiş haberciliğiyle bize güç katan Seyhan Avşar’a, sırtımı her zaman dayadığım dünyanın en şahane yönetmeni Murat Erdoğan’a, az süre çalıştım ama çok mutlu çalıştım daha çok görüşeceğiz dediğim programlar koordinatörümüz sevgili Kürşat Oğuz’a ve Halk TV haber merkezinin pırıl pırıl habercilerine, teknik ekibe, kameramanlarımıza çok teşekkür ederim. Seyircilerimize bizi hep destekledikleri, konuklarımıza vakit ayırdıkları için minnettarım. Sözüm Var bitti ama söz bitmez.”

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