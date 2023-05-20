Şirin kalp hareketleri geride kaldı! Kılıçdaroğlu'nun 2. tur stratejisine dünya basınından eleştiri

14 Mayıs seçimleri sonrası ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi, dünya basınında kendine yer bulmaya devam ediyor. İkinci tura kalınmasıyla muhalefetin sertleşen söylemleri de dikkat çekti.

İşte dünya basınından öne çıkan başlıklar:

"GERGİN VE KUTUPLAŞTIRICI"

Middle East Eye ise ilk turda Erdoğan'ın gerisinde kalan Kılıçdaroğlu için bir eleştiri yazısı yayınladı. Seçim sonrası Kılıçdaroğlu için 'ortaya çıkması 4 gün sürdü' diyen Middle East Eye, CHP'den ismini vermek istemeyen bir yetkilinin 'Bu kampanya gergin, kutuplaştırıcı ve daha milliyetçi olacak' dediğini belirtti ve ekledi:

'İkinci tur Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında basit bir seçim olacak, ana temamız korku'

Gazete, ikinci turda muhalefetin bir planı olmadığını belirtti ve Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi söylemlerini eleştirdi. Millet İttifakı'nın anketlere güvendiğini ve bu nedenden ötürü yedek bir strateji planlamadıklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağından oy almak için bir Youtube kanalına çıkacağını da hatırlatan gazete, 8 milyon kişinin ilk turda oy kullanmadığını ve bu kişilerin ağırlıklı olarak gençlerden oluştuğunu aktardı.

"ŞİRİN KALP HAREKETLERİ GERİDE KALDI"

Al Jazeera, Kılıçdaroğlu'nun ilk turda yaptığı yumuşak dilli reklamlar yerine taktik değiştirdiğini belirtti ve "Kılıçdaroğlu'nun kullandığı tatlı dilli ve şirin kalp hareketleri artık geride kaldı" ifadesini kullandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın 2. turda favori olduğunu hatırlatan Al Jazeera, milliyetçi oyların birçoğunun seçimde Erdoğan'a gideceğini düşündüklerini yazdı.

YUNAN BASINI

Yunan medyasından In.Gr ise seçimlerde ilk turda hiçbir şeyin kanıtlanmadığını, kanıtlanan tek şeyin 'Erdoğan'ın bir sonraki hamlesini tahmin etmesi zor olan ciddi bir oyuncu olduğu' ifadesini kullandı. In.Gr'ye göre batılı ülkeler önümüzdeki 5 yıl içinde Erdoğan'la tekrar karşı karşı kaldıkları konusunda hemfikir.