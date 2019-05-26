Sirene tatlısı nasıl yapılır? Sirene tatlısı tarifi malzemeleri Şerbetli bir tatlı olan sirene görüntüsüyle de lezzetiyle de tatlıseverlerin oldukça severek tükettiği bir tatlıdır. Peki, sirene tatlısı nasıl yapılır? Sirene tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sirene tatlısı tarifi...

Şerbetli bir tatlı olan sirene görüntüsüyle de lezzetiyle de tatlıseverlerin oldukça severek tükettiği bir tatlıdır. Peki, sirene tatlısı nasıl yapılır? Sirene tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? İşte sirene tatlısı tarifi... Malzemeler 1 su bardağı un 1 su bardağı irmik 2 yumurta 250 gram tuzsuz lor peyniri 1 çay kaşığı limon suyu Yarım paket kabartma tozu Şerbeti için: 5 su bardağı su 4 su bardağı toz şeker Hazırlanışı Hamur için gerekli malzemeleri yoğurma kabında birleştirip güzelce yoğurun. Elde ettiğiniz yumuşak hamuru tırtıklı uç takılmış krema torbasına doldurun. Fırın tepsisini yağlayıp hamurdan ceviz büyüklüğünde parçaları tepsiye sıkın. Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin. Hamurların üstü pembeleştiğinde tepsiyi fırından alıp soğuması için bir kenara alın. Tatlılar soğuyunca su ve toz şekeri tencerede birleştirip kaynatarak şerbetini hazırlayın. Koyulaşan şerbeti sıcakken soğumuş tatlıların üzerine gezdirin. En az 1 saat bekleyip tatlıların şerbeti iyice çekmesini sağlayın. Ardından tatlılarınızı dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.

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