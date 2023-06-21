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Yaşam Şırdancı Mehmet uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi
Yaşam

Şırdancı Mehmet uçakta göğsünden şırdan çıkarıp yedi

Yeniakit Publisher
2023-06-21 00:56:00 -

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur, THY uçağında VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.

Şırdancı Mehmet olarak ünlenen Mehmet Sur, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyerek göğsüne sakladığı şırdanı çıkarıp yedi.

Göğsüne saklamış

Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur'un sosyal medyada paylaştığı video dikkat çekti. Türk Hava Yolları'na ait bir uçakta VIP yemek menüsünü beğenmeyen Sur, göğsünden şırdan çıkararak yedi.

Sosyal medyadan tepki gördü

Sosyal medya kullanıcıları, Şırdancı Mehmet'e "görgüsüz, bilgisiz, mide bulandırıcı" diyerek tepki gösterdiler. Masterchef yarışmasında tanınan Mehmet Sur kendi restoranında çektiği şırdan videoları nedeniyle 'Şırdancı Mehmet' olarak ünlenmişti.


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