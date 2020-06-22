Sırbistan'daki genel seçimde Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi önde gidiyor

Seçimleri takip eden İpsos ve Cesid'in açıkladığı sonuçlara göre, oyların yüzde 60'ının sayımı tamamlanırken, SNS öncülüğünde "Aleksandar Vucic-Çocuklarımız İçin" listesi sayılan oyların yüzde 62,5'ini aldı.

Açıklanan sonuçlara göre, 2'nci sıradaki Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS)-Eşsiz Sırbistan (JS) ittifakı yüzde 10,7 ve Sırp Vatanseverler Birliği (SPAS) 4,1 oy elde etti.

Yalnızca 3 siyasi partinin yüzde 3'lük seçim barajını geçtiği görülen seçimde, 250 sandalyeli ulusal mecliste SNS'nin 180, SPS-JS'nin 30, SPAS'ın ise 11 milletvekili çıkarabileceği açıklandı.

Kayıtlı 6 milyon 584 bin 376 seçmenin bulunduğu ülkede, sandığa giden seçmen oranı ise yüzde 46,8 olarak açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.

Bu arada, seçimleri boykot çağrısı yapan muhalif Sırbistan İçin Birlik (SzS) ittifakı, katılımın düşük olmasının boykotun başarılı olduğunu gösterdiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Vucic'in, gece yarısından önce seçim sonuçları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.