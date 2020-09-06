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Spor Sırbistan-Türkiye milli maçı
Spor

Sırbistan-Türkiye milli maçı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 20:37:53 -
Sırbistan-Türkiye milli maçı

BELGRAD (AA) - UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Rajko Mitic

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Sırbistan: Rajkovic, Milenkovic, Pavlovic, Kolarov, Radonjic, Lazovic, Gudelj, Maksimovic, Kostic, Tadic, A. Mitrovic

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Enes Ünal

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