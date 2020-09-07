Sırbistan-Türkiye maçının ardından

BELGRAD (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.