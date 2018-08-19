Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.19 Ağustos 2018 Pazar 12:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan Fahri Konsolosluğunun Resmi Açılış Töreni sonrası basın toplantısı düzenledi, Sırp mevkidaşı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenledi.
SIRBİSTAN YER ALMAYACAKTIR
Son zamanlarda ABD'nin başlattığı ekonomik saldırıların ardından Türkiye'ye destek mesajı veren Dacic şunları söyledi:
"Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır."
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