Sırbistan: Türkiye Balkanlar'daki en güçlü ülkedir!

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic yaptığı açıklamada, "Türkiye, Balkanlardaki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Demokrasiye saldırıldığı zaman, meclis bombalandığı zaman açık bir şekilde kınadık. Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız. Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oraya gelmek istemiyordu, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesininardından gelmeye başladılar." diye konuştu.

Aleksandar Vucic, "Ben böyle bir karşılamayı hiç bir yerde yaşamadım, bu inanılmaz bir karşılamaydı. Türkiye Balkanlarda en büyük, en güçlü ülke. Türkiye'nin de ne düşündüğü önemli tabi." diye konuştu.