Sırbistan beklenmedik gelişmeyi resmen dünyaya duyurdu! Macaristan ile petrol görüşmesi: Ortak doğalgaz için anlaştık

Sırbistan’ın Palić kasabasında düzenlenen Sırbistan-Macaristan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında Sırbistan devletine ait doğal gaz sağlayıcısı firma Srbijagas ile Macaristan elektrik dağıtım firması arasında Serbhungas adında sınırlı sorumlu doğalgaz firması olacak bir ortak girişim kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ve Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile birlikte iki ülkenin başbakanları Ana Brnabić ile Viktor Orban da Sırbistan-Macaristan Stratejik Konseyi'nin oturumuna katıldılar.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, yaptığı konuşmada “İki ülkenin ilişkileri günümüzde gerek politik gerek ekonomik ilişkiler açısından en iyi dönemindedir. Ticaret hacmi 3,65 milyar Avro olup bu rakam eskisinden neredeyse beş kat daha fazla. Sözkonusu durum bugün Macaristan'ın Sırbistan'ın beşinci büyük, AB ülkeleri içerisinde ise Sırbistan’ın üçüncü büyük ticaret ortağı olduğu anlamına geliyor.” açıklamasını yaptı.

Vučić ayrıca, “Bu rakamlar, halklarımızın güvenliğini garanti altına aldığımız büyüklükler. Ayrıca petrol ile dizel stoklarımız da var.” diyerek günümüzde Sırbistan ile Macaristan'da depolanmış durumdaki 560 milyon metreküp petrol ile dizel yakıtı stoğuna göndermede bulundu. (ticaret.gov-tr)

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