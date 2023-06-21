Çin'den ABD'ye "diktatör" yanıtı: "Son derece saçma diyerek peş peşe çağırı yaptı! En önemli gündem

ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin lideri Şi Cinping’den diktatör diye bahseden yorumlarını “son derece saçma ve sorumsuzca” olarak nitelendirdi.

Söz düellosu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'e yaptığı ve tarihi bir düşüş yaşayan ilişkilerdeki buzları eritmeyi amaçlayan ziyaretinden bir gün sonra gerçekleşmişti. ABD Başkanı Biden salı akşamı 2024 seçim kampanyası için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde, Çin liderinin doğu kıyısı üzerinde Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından düşürülen şüpheli bir Çin balonuyla ilgili son gerginliklerden dolayı utanç duyduğunu söylemişti.

Biden, "Bu tür şeyler diktatörler için büyük utançtır. Ne olduğunu bilmiyorlarsa utanırlar. O balonun oraya gitmesi hedeflenmiyordu. Rotasından çıktı" diye konuşmuştu.

Associated Press’ten edinilen bilgilere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Biden'ın yorumlarının "gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in siyasi saygınlığını ciddi şekilde çiğnediğini" söyledi.

Bakanlık sözcüsü günlük basın brifinginde konuşarak "Bu bariz bir siyasi provokasyondur. Çin güçlü bir memnuniyetsizlik ve muhalefet ifade etmektedir. ABD'nin açıklamaları son derece saçma ve sorumsuzca" ifadelerini kullandı. Balonun meteorolojik araştırma amaçlı olduğu ve yanlışlıkla rotasından çıktığını daha önce de dile getiren sözcü, bu sözlerini yineleyerek "ABD'nin bu olayı sakin ve profesyonel bir şekilde ele alması gerekirdi. Ancak ABD gerçekleri çarpıttı ve olayı abartmak için güç kullanarak zorbalık ve hegemonya doğasını tamamen ortaya koydu." diye konuştu.

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Biden, pazartesi yaptığı açıklamalarda ABD-Çin ilişkilerinin doğru rotada olduğuna inandığını ve Blinken'ın ziyaretinde ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü söylemişti.

Blinken'ın gezisi aslında şubat ayı için planlanmış ancak balon olayından sonra ziyaret askıya alınmıştı.

Blinken'ın ziyareti sırasında Çin, Pekin'in kendi toprağı olduğunu iddia ettiği Tayvan'a ABD'nin verdiği desteğe yönelik güçlü itirazlarını yinelemişti. ABD ayrıca Çin'in askeri amaçlarla kullanılabilecek en son bilgisayar çipi üretim teknolojisine erişimini engellemeye çalışmış ve Pekin'i Amerikan fikri mülkiyetini çalmakla suçlamıştı. Çin'den flaş fazi hamlesi.

Öte yandan Çin Halk Bankası (Çin Merkez Bankası), ülke ekonomisinin bazı sektörlerinin canlanma sürecine katkıda bulunmak amacıyla, söz konusu sektörlere ilişkin faaliyetlere dönük faiz oranlarını 20 Haziran Salı gününden itibaren düşürdüğünü açıkladı.

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