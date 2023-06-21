Kotil: tam 2 adet KAAN savaş uçağı hatta! Uçaklar havalanmaya hazır

Sabah’a açıklamalarda bulunan Kotil, “2 adet daha KAAN üretmeye başladık. Uçağımız uçabilecek durumda ama bazı testler nedeniyle titiz davranıyoruz. 2028’de 20 adet KAAN savaş uçağımızı Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edeceğiz. Blok 10 paketi bu uçaklar, F35’in bir altı F-16’nın bir üst segmenti olacak.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kotil, 5. nesil özelliklerini barındıran ve düşük görünürlüğe sahip KAAN’ın ise 2030 yılında teslim edilmesinin planlandığını açıkladı. Kotil’in açıklamalarından, KAAN Blok 10’un, 4.5 nesil özellikleri göstereceği anlaşılıyor.

MMU KAAN’ın Ayrıntılı Program Takvimi

Milli Muharip Uçak KAAN’ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih, 2018.

Faz-1 Aşama-1 kapsamında, 2018-2022 yılları arasında KAAN’ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi.

Faz-1 Aşama-2 kapsamında ise 2022-2029 döneminde, MMU KAAN’ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda KAAN; 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek Blok-10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet TF-X Blok-1 savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi.

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2034-2040 yılları arasındaki Faz-3 kapsamında ise diğer TF-X bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarih de TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.