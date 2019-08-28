Sırbistan 4’te 4 yaptı 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6.

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası A Grubu 6. gün mücadelesinin ilk maçında Sırbistan, Yunanistan’ı 3-0 mağlup etti.

Ankara Arena’da oynanan mücadelede Sırbistan, 25-21, 25-17, 25-21’lik setlerle Yunanistan karşısında üstünlük sağlayarak gruptaki 4. galibiyetini aldı. Sırbistan gruptaki son maçını Türkiye ile yarın saat 19.30’da oynayacak.



Salon: Ankara Arena

Hakemler: Juraj Mokry, Koen Luts

Sırbistan: Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic, Blagojevic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Pusic (L), (Silvijia Popovic)

Yunanistan: Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki, Vlachaki, Lamprousi, Merteki, Oikonomidou, Dioti, Papafotiou, Totsidou, Kalantatze, Konomi (L), (Artakianou)

Setler: 25-21, 25-17, 25-21

Süre: 1 saat 9 dakika (22, 23, 24)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.