Sıranızı bekleyin riske girmeyin

Çin’den ülkemize getirilen 3 milyon koronavirüs aşısının 14 günlük incelemesi tamamlanırken aşı randevuları da Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden verilmeye başlandı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri (ASM), tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden randevu alabilecek. Vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek. Aşılama çalışmalarının bu hafta başlayacağının açıklanması üzerine vatandaşlar aile hekimliklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Bunun üzerine aile hekimleri, özellikle de 65 yaş üstü vatandaşların evlerinden çıkmamaları, sıraları geldiğinde kendilerinin bilgilendirileceğini belirterek, “Kendinizi riske atmayın. Sabırlı olun. Aşı grubuna alındığınız zaman size randevu verilecek” duyurusunda bulundu .

3 milyon doz ancak sağlıkçı ve huzurevlerine yeter

Akit’e konuşan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur, ülkemize getirilen 3 milyon dozluk ilk partinin sağlık personeli, huzurevlerinde kalan yaşlılar ve kritik görevlerde çalışanlara ancak yetebileceğini belirterek “Bugün yeni bir parti aşı gelse bile en az 14 gün daha kitlesel aşılamaya başlayamayacağımızı söyleyebiliriz. Şu an için her ne kadar merkezi randevu sisteminde aşı randevusu seçeneği açılmış olsa da, aşı randevusu henüz verilmiyor. Ancak vatandaşlarımızdan çok sayıda telefon almaya devam ediyoruz. Ancak yeterli doz aşının ülkemize gelmesi halinde de bazı sorunlarla karşılacağız. Öncelikle aile sağlığı merkezlerimize haftalık ya da 15 günlük aralıklarla aşı yollanması halinde bunları depolayacak ayrı bir dolabımızın olmadığını, mevcut aşıların bu dolaplarda bulunduğunu, fazladan bir yüke imkân olmadığını görüyoruz. Birçok aile sağlığı merkezine henüz aşı takip sisteminin kurulmadığını biliyoruz. Aşılamada kullanılacak ‘aşıla’ uygulamasının da akıllı telefonlar aracılığı ile kullanılabildiği, aşılamanın bu program üzerinden yapıldığını görüyoruz. Aile hekimlerinin ve hemşirelerinin bu uygulama için kullanacakları kurumsal bir akıllı telefonu yok. Böyle bir uygulamayı kendi özel telefonlarına kurmaları bekleniyor ki bu da hiç doğru bir yöntem değil” dedi.

İlaç ve tıbbi cihaz kurumu Çin aşısına acil kullanım onayı verdi

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için “Acil Kullanım Onayı” verildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelenmiştir. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca ilgili aşı için acil kullanım onayı verilmiştir.”