Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey kayırma atamaları hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

CHP'li belediyelerde tepki çeken tanıdık atamaları devam ediyor. CHP'li başkanların ilk icraatları liyakatsiz tanıdıklarını ve akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu. Bu atamaların bir örneği de Denizli Belediyesi'nde yaşandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

Liyakatsız tanıdık ve akraba atamalarına toplumdan büyük tepkinin yanısıra CHP yandaşı Can Ataklı ve Fatih Portakal bile isyan etmişti.