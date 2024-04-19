  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! 3 anlaşma imzalanacak!

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı: Fener'i bıraktım, artık o takımı tutuyorum

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu

İsrail'in İran misillemesi sonrası İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin yanı başındaki tehlikeyi açıkladı: Rusya ile anlaşabilirler

Türkiye’yi sarsan Erdoğan-Özgür Özel görüşmesinin ilk gündem maddesi belli oldu! Bomba kulis az önce geldi! Bu gerçekten doğru mu?

Sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor! Yaşlıların kavgasını izleyenler dönüp bir daha izliyor
Siyaset Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!
Siyaset

Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:48:00 -
Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey kayırma atamaları hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

Yerel seçimlerin ardından CHP'li belediyelerde üst düzey kayırma atamaları hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

CHP'li belediyelerde tepki çeken tanıdık atamaları devam ediyor. CHP'li başkanların ilk icraatları liyakatsiz tanıdıklarını ve akrabalarını önemli görevlere getirmek oldu. Bu atamaların bir örneği de Denizli Belediyesi'nde yaşandı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı’na, Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Osman Bartal’ın eşi Hülya Bartal atandı.

Liyakatsız tanıdık ve akraba atamalarına toplumdan büyük tepkinin yanısıra CHP yandaşı Can Ataklı ve Fatih Portakal bile isyan etmişti.

‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı
‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı

Gündem

‘Torpil’ dönünce böyle oldu! İşte İETT'nin sadece 1 günlük zararı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki oğlu Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman: Burada kimse torpille oynayamaz
İki oğlu Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman: Burada kimse torpille oynayamaz

Spor

İki oğlu Galatasaray'da forma giyen Ayhan Akman: Burada kimse torpille oynayamaz

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı
Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

Gündem

Atıyor dedi rezil oldu… Al sana belge…. Tv100 televizyonunda yayınlanan gündem özel programında Torpil tartışması yaşandı

Aydal’a sus, Akyüz’e disiplin! Doğan Aydal torpilli mi?
Aydal’a sus, Akyüz’e disiplin! Doğan Aydal torpilli mi?

Siyaset

Aydal’a sus, Akyüz’e disiplin! Doğan Aydal torpilli mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23