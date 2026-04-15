Mersin'de lise öğrencisi okula silahla daldı: Fatih Anadolu Lisesi'nde büyük panik, felaket son anda önlendi
Tarsus'ta eğitim yuvasında yürekler ağza geldi. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen okulda şiddet haberlerine bir yenisi eklenmek üzereyken, okul yönetiminin ve polisin dikkati olası bir katliamı kapıdan döndürdü.
Tarsus Fatih Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda, 12. sınıf öğrencisi M.M.A.'nın okula silahla geldiği fark edildi. Okul polisi ve idarecilerin soğukkanlı müdahalesiyle, 17 yaşındaki öğrencinin üzerindeki tabanca tehlikeli bir durum oluşmadan ele geçirildi. Silahına el konulan son sınıf öğrencisi, apar topar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.