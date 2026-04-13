  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hz. İsa’nın izinde İslam’a yolculuk! Müslüman olmama o vesile oldu Suçlu olan sadece terör hükümeti değil! işte İsraillileri en iyi tanıtan anket Çin’den Trump’ın “Hürmüz’ü açalım” çağrısına aşağılayıcı cevap! “Hürmüz bizim için açık” 'Orban gitti Erdoğan da gider' diyen CHP'lilere İsmail Saymaz bile isyan etti! 'Defalarca aksi oldu' Bölgedeki hiçbir liman güvende değil iran'dan büyük tehdit İstanbul’da 5500 yıllık Türk mührü! Beşiktaş’ta Kurgan mezarları bulundu 67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi! "Karanlık şebekelerle mücadelemiz sürecek" Pervin Buldan: Öcalan CHP konusunda çok rahatsız! Suriye sınırındaki 350 kilometrelik hat tren trafiğine açıldı Bakanlıktan yemek siparişlerine düzenleme! O ücret resmen kaldırıldı
Aktüel 'Sırada Türkiye var' diyorlar
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Sırada Türkiye var' diyorlar

Gazeteci ve Yazar Hüseyin Adalan ''Sırada Türkiye var' diyorlar' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Hüseyin Adalan'n kaleme olduğu o yazı;

Öyle mi?

Dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum.
Ama içeriyi çok iyi biliyorum.
Bu millet normal zamanda tartışır.
Eleştirir.
Kavga eder.

Ama söz konusu VATAN olunca…
Bir saniyede saf tutar.

Bayrağa uzanan el mi?
O el kırılır.

Ezanı susturmaya niyet mi?
O niyet gömülür.

 

Bağımsızlığa gölge mi?
O gölgeyi doğrudan güneşe çevirir bu millet.

Burada mesele parti değil.
Mesele seçim değil.
Mesele isim değil.
Mesele MEMLEKET.

Bu topraklar sıradan değil.
Bu toplum refleksini kaybetmiş bir kalabalık hiç değil.

Tarihte kaç kez denediler?
“Bitti” dediler.
“Yıkıldı” dediler.
“Dağıldı” dediler.

Ne oldu?

Her defasında küllerinden değil, ateşin içinden çıktı bu millet.

Kimse savaş istemez.
Hiç kimse gençlerin toprağa düşmesini istemez.
Ama biri yanlış hesap yaparsa…
Şunu iyi bilsin:
Bu ülkeye dışarıdan bir taş atıldığında sadece bir yönetim savunulmaz.
Bir bayrak savunulur.
Bir inanç savunulur.
Bir tarih savunulur.

 

Ve o zaman siyaset susar.
Millet konuşur.

Soruyorum şimdi:
Gerçekten “sırada Türkiye” mi var?
Yoksa birileri yine bu milletin damarındaki o cevheri test mi etmek istiyor?

Dışarıdan bakınca Türkiye: 85 milyon.

İstatistikte bir sayı.

Ama Türk Devleti tehlikeye girdiğinde
o sayı büyür.

2 Milyarı aşar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23