ABD ile İran arasında ikinci tur ihtimali

Wall Street Journal’ın (WSJ) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bölge ülkeleri tarafları uzlaştırmak için girişimlerini sürdürüyor. Kamuoyuna yansıyan olumsuz havaya rağmen, diplomatik kaynaklar ikinci tur görüşmelerin çok yakında başlayabileceğini belirtti.

Masadaki temel anlaşmazlıklar

Müzakerelerin tıkanmasına neden olan ana başlıklar arasında Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz şekilde yeniden ulaşıma açılması, İran’daki uranyum stoklarının geleceği ve Tahran’ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması yer alıyor. Edinilen bilgilere göre İranlı yetkililer, uranyum zenginleştirmeyi sınırlı tutma veya mevcut stokları azaltma yönünde bazı teklifler sundu; ancak henüz ortak bir paydada buluşulamadı.

Taraflardan karşılıklı açıklamalar

Sürece dair ABD kanadından ilk değerlendirme Başkan Yardımcısı JD VANCE’ten geldi. VANCE, İslamabad’daki görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini resmen açıkladı. İran medyası ise görüşmelerin sonuçsuz kalmasından ABD yönetiminin sunduğu "aşırı talepleri" sorumlu tuttu.

Gözler şimdi, bölgedeki gerilimi düşürmesi beklenen muhtemel ikinci tur görüşmelerine çevrilmiş durumda.