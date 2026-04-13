Gündem DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu?
DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu?

DMM iddialara cevap verdi! Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidi doğru mu?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen “Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu” yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif içerik taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, son günlerde bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen ve Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu yönündeki söylemlerin tamamen asılsız olduğu bildirildi.

Merkez, bu tür paylaşımların gerçeklerle uyuşmadığını ve kamuoyunu yanıltmaya dönük içerikler olduğunu belirtti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanımıza atfen yer alan, 'Türkiye'nin İsrail'e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu paylaşımlardaki iddialar gerçeklerle örtüşmeyen ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemlerdir. Türkiye Cumhuriyeti, asırlara sari devlet geleneği ve vizyonu gereği her zaman bölgemiz başta olmak üzere tüm coğrafyalarda kanın durması, sivillerin korunması ve kalıcı barışın tesisi için öncü bir rol üstlenmektedir."

Türkiye'nin bölgesel krizlerin ve anlaşmazlıkların çözümünde de her zaman uluslararası hukuku ve diplomasi kanallarını öncelediği, gerilimi tırmandıran değil, düşüren tutum sergilediği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, herhangi bir ayrım gözetmeksizin bölge halklarının huzur, güven ve refah içinde yaşamasını öncelemektedir. Türkiye'nin mücadelesini ve insani duruşunu çarpıtarak sunmaya çalışan manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de bölgesinde adaletin, barışın ve sağduyunun sesi olmaya devam edecektir."

