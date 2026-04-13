Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti. Seçimi kaybeden Orban siyonizmin en önde gelen müttefikleri arasında yer alıyordu.

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Netanyahu'nun AB'deki Savunucusuydu

Soykırımcı katil Netenyahu'nun Avrupa Birliği'ndeki savunucusu olan Orban'ın, Trump ve Netanyahu'nun açık desteklerine rağmen seçimi kaybetmesi siyonizm boyunduruğundaki hükümetlerin halklar nezdinde kabul görmediğinin açık bir göstergesi oldu.

Kaynak: AA