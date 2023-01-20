Şıracının şahidi bozacı! Bülent Arınç'a destek verene bak sen

AK Parti'nin yakasından bir türlü düşmeyen Bülent Arınç'a Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den destek geldi. Hık deyicinin pık deyicisi Taşgetiren, şıracının şahitliğine soyunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bülent Arınç. Kendi ifadesince “Özgül ağırlığı” var mı, var. Zaman zaman görüşlerine başvurulması bu yüzden, sözlerinin medyada manşete çıkması bu yüzden, oldukça tartışılması da bu yüzden. Muhalefetin sözlerine kulak vermesi, iktidar cenahının topa tutması da bu yüzden. DW Türkçe’ye konuşmuş. Hala “Gerçek dava arkadaşı” vurgusu ile Tayyip Bey’e bağlılığını ikrar ediyor, seçimde başarılı olacağına inanıyor. Ammaaa… bir yandan da iç sancılarının ipuçlarını vermekten geri kalmıyor. (...) Daha önce konuşunca ağzına biber sürüldüğü için Selahattin Demirtaş ile ilgili hukuksuzluğu ifade ederken Selahattin Demirtaş’ın adını değiştirip “Alaaattin Çeliktaş” yapması da iç sancılar sebebiyle… Bahçeli’nin yan yana fotoğraf verdiği simalara takılıyor. Cezaevindeki çocuklar, anneler onun yürek acısı… “Ne yapayım kardeşim, az söylüyorum çok anlayın” gibisinden bir tavır sergiliyor. Bu mudur böyle zamanların doğru tavrı, bilmem ki…"