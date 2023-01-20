  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Muharip Uçak'ı gören Tolga Özbek şaşkına döndü! O anları açıkladı: Telefonlarımız toplandı

CHP'li isim açıkladı: 6'lı Masa'nın adayı o tarihte belli olacak

Türkiye'de yeni petrol keşfi heyecanı: Kule o bölgeye gidiyor! Dönmez'den petrol rezervlerine ilişkin açıklama

2050'ye kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak! Sona gelindi

Seçim 14 Mayıs’ta mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net cevap

Türkiye'de dev altın hazinesi, resmen fışkırıyor! Keşfeden isim duyurdu: O ülkenin ajanları peşimizde

AK Parti'den son dakika EYT maaşı açıklaması

Oğlunun ölümüne sebep olan alkollü sürücüye "katil" demişti! Dava sonuçlandı

Pek çok kişi farkında değil! Bitki çayları tüketiminde bilinmeyen tehlike

İBB durdurdu! Erdoğan talimat verdi bakanlık bitiriyor
Medya Şıracının şahidi bozacı! Bülent Arınç'a destek verene bak sen
Medya

Şıracının şahidi bozacı! Bülent Arınç'a destek verene bak sen

AK Parti'nin yakasından bir türlü düşmeyen Bülent Arınç'a Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den destek geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:47:00 -
Şıracının şahidi bozacı! Bülent Arınç'a destek verene bak sen

AK Parti'nin yakasından bir türlü düşmeyen Bülent Arınç'a Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren'den destek geldi. Hık deyicinin pık deyicisi Taşgetiren, şıracının şahitliğine soyunduğu yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bülent Arınç. Kendi ifadesince “Özgül ağırlığı” var mı, var. Zaman zaman görüşlerine başvurulması bu yüzden, sözlerinin medyada manşete çıkması bu yüzden, oldukça tartışılması da bu yüzden. Muhalefetin sözlerine kulak vermesi, iktidar cenahının topa tutması da bu yüzden. DW Türkçe’ye konuşmuş. Hala “Gerçek dava arkadaşı” vurgusu ile Tayyip Bey’e bağlılığını ikrar ediyor, seçimde başarılı olacağına inanıyor. Ammaaa… bir yandan da iç sancılarının ipuçlarını vermekten geri kalmıyor. (...) Daha önce konuşunca ağzına biber sürüldüğü için Selahattin Demirtaş ile ilgili hukuksuzluğu ifade ederken Selahattin Demirtaş’ın adını değiştirip “Alaaattin Çeliktaş” yapması da iç sancılar sebebiyle… Bahçeli’nin yan yana fotoğraf verdiği simalara takılıyor. Cezaevindeki çocuklar, anneler onun yürek acısı… “Ne yapayım kardeşim, az söylüyorum çok anlayın” gibisinden bir tavır sergiliyor. Bu mudur böyle zamanların doğru tavrı, bilmem ki…"

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23