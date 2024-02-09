Sıra Şükran Kütükçü’ye geldi! Bay Kemal’in bir kalesini daha yıktılar

CHP’de genel başkanların 40 yıldır özel kalemliğini yapan Şükran Kütükçü, partideki odasından kovuldu. Kütükçü’nün eşyalarının toplatıldığı öğrenildi. Partide eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan adeta intikam almak isteyen yeni yönetimin, Kılıçdaroğlu’nun uzun süre özel kalemliğini yapan partinin kıdemli ismi Kütükçü’yü kovmaları, “Bay Kemal’den kalan tüm izleri siliyorlar” yorumlarına neden oldu.

Kütükçü hakkındaki detayları, Toplumsal Haber yazarı Tolgahan Erdoğan, X hesabından paylaştı.

Erdoğan’ın paylaşımı şu şekilde:

Daha önce defalarca yazmıştım. Kurultay sürecinde Özgür Özel’i destekleyen Kütükçü, “Grup Protokol Müdürü” unvanıyla CHP grubuna ayrılan idare amiri odasına yerleşti.

İdare amiri seçilen CHP milletvekili Uğur Bayraktutan odanın boşaltılmasını istemişti. Şükran Kütükçü bu isteği reddederek odayı boşaltmadı.

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Bunun üzerine TBMM Genel Sekreterliği Çarşamba akşamı Meclis İdare Amirliğine ait odaya gidip odaya Uğur Bayraktutan'ın isminin yazılı olduğu tabelayı asıp kilidi değiştirerek tutanak altına aldı.

Dün sabah ise gerginlik had safhaya yükseldi. Kod adı: zıp zıp isimli bir Milletvekili hem asılan tabelayı indirip hem de kilidi kırarak odayı işgale devam ederek "Ben buradayken kimse Şükran Hanım'ı bu odadan çıkartamaz cevabını verdi.

Bunun üzerine dün öğleden sonra konu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a aktarılıyor ve Kurtulmuş devreye girerek gerekirse polis eşliğinde odayı boşalma talimatını veriyor ve bugün TBMM Genel Sekreterliği, İdare Amirliği odasını polis eşliğinde Bayraktutan’ın danışmanlarına teslim etti.

Genel Sekreterlik, Meclis kadrosunda başdanışman olarak görev yapan Şükran Kütükçü hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Daha önce Meclis odacılarına kendi işlerini yaptıran , hakkı olmadığı halde araç tahsisi ve iki sekreter tahsis edilen hatta iddialara göre benzin ve bilumum harcamaları için mevcut vekillerden harcırah toplanıp bir havuz oluşturup bunun kullanımınında Özgür Özel tarafından Kütükçü'ye verildiği iddiaları mevcuttu.

Ne diyelim Şükran Hanım "Mazlumun ahı, indirir şahı"

Aldığım duyumlara göre Şükran Hanım şimdi de Parti Genel Müdürü Levent Bey'in odasına gözünü dikmiş, Milletvekillerimizi uyarıyorum aman odanıza sahip çıkın her an odanız işgal edilebilir.