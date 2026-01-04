Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!
Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan sıra kavgasında çalışan tarafından darbedilen müşteri, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken kasiyerin tutuklandığı belirtildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde kaos anları...
Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T., ödeme esnasında sırada bekleyen başka müşteriyle tartıştı.
Tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö. ile S.T. arasında kavga çıktı.
BAŞINDAN YARALANDI
Bu sırada aldığı darbeyle düşen S.T., başını beton zemine çarpıp yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
K.Ö., gözaltına alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.’nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.’nin yere düştüğü anlar yer aldı.
KASİYER TUTUKLANDI
Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.