Yerel Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!
Yerel

Sıra kavgasında dehşet: Müşteriyi hastanelik etti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Efeler ilçesinde kuruyemişçide çıkan sıra kavgasında çalışan tarafından darbedilen müşteri, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken kasiyerin tutuklandığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaos anları...

Adnan Menderes Bulvarı'nda kuruyemişçiden alışveriş yapan S.T., ödeme esnasında sırada bekleyen başka müşteriyle tartıştı.

Tarafları sakinleştirmek isteyen iş yeri çalışanı K.Ö. ile S.T. arasında kavga çıktı.

BAŞINDAN YARALANDI

Bu sırada aldığı darbeyle düşen S.T., başını beton zemine çarpıp yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

K.Ö., gözaltına alınırken olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

KAVGA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sıra kavgasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kamera kaydında, kasiyer Kenan Ö.’nün kavga sırasında tekme ve yumruk attığı Serkan T.’nin yere düştüğü anlar yer aldı.

KASİYER TUTUKLANDI

Kenan Ö.'nün tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

