0553 313 94 23

Sıra dışı şair "Bana Deli Dediler-2" kitabını çıkardı

Sıra dışı şair Durmuş Tunacık’ın "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabı çıktı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
Sıra dışı şair "Bana Deli Dediler-2" kitabını çıkardı

Sıra dışı şair Durmuş Tunacık’ın "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabı çıktı.


Geçirdiği şizofreni hastalığını şiir yazarak yendiğini belirten şair Durmuş Tunacık, "Bana Deli Dediler-2" isimli şiir kitabını çıkardı. Samsunlu şair, şiirlerinin temalarının genellikle ilahi ve beşeri aşk üzerine olduğunu belirtti. Bin adet basılan ve 65 şiirden oluşan "Bana Deli Dediler-2" isimli kitap, önümüzdeki haftadan itibaren raflarda yerini alacak.


Ortaokuldan beri şiir yazdığını belirten Tunacık, "Tema olarak aşkı seçmemin sebebi Allah aşkını, vatan aşkını insanlara anlatma gereği duyuyorum. Şiirlerimi o anları yaşadığım için yazmadım. Bazen gördüğüm, duyduğum bir


şeyi sanki o anı yaşıyormuş veya başkasının yerine yaşamış gibi hissederek yazdım. 30 senedir şiir yazıyorum ve bundan sonra da yazmaya devam edeceğim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:22
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi
    1. Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya..
    2. Altındağ Belediye Başkanı Balcı:..
    3. Başkan Berge’den 30 Ağustos Zafer..
    4. Aksaray’da göçmenleri taşıyan otobüs..
    5. Çıkmaz’dan 30 Ağustos mesajı
    6. Yeni doğan bebeklerin ayaklarına dikkat
    7. İdam geri mi geliyor?
    8. Kumluca’da kurallara uymayan araçlar..
    9. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    10. Adalet Bakanı’ndan idam cezası..
    11. İstanbul’da 30 Ağustos’ta toplu ulaşım..
    12. GAHİB Başkanı Kaplan’dan 30 Ağustos..
    13. Bakan Ersoy’dan 30 Ağustos Zafer..
    14. Aksaray'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    15. Havacılardan Türkiye’ye örnek olacak..
    16. Şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kişi..
    17. Motosikletten ateş açıldı
    18. Enerji ithalatı faturası temmuzda..
    19. TESK Başkanı Palandöken: “Şanlı..
    20. Serena Williams ve Djokovic üçüncü..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı