Sıra çılgın projelerde

Kabinenin uygulamaya başladığı tasarruf nedeniyle askıya alınan projelerden olmayan Kanal İstanbul ile boğazdan tüp geçit için geri sayım devam ediyor.

Önce Kanal İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 günlük icraat programında da yer alan Kanal İstanbul’un ihalesinin kasım-aralık aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunda hayata geçirilecek olan proje ile ilgili ÇED raporunun ardından zemin etüt çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu açıklandı. Rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sunuldu. Marmara’yı Karadeniz’e bağlayacak olan 45 kilometrelik kanalın jeolojik durumu ele alındı, depreme dayanıklılık oranı belirlendi.

Ekonomiye 200 milyarlık katkı

60 milyar liraya mal olacağı tahmin edilen Kanal İstanbul’un ekonomiye 200 milyar lira katkı sunacağı ifade ediliyor. Müteahhitleri ve yatırımcıları iştahlandıran projenin hayat bulması ile Montrö Anlaşması’nın rafa kalkacağı ve ülkemize her sene 8 milyar dolar gireceği kaydediliyor. Kanaldan ortalama 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkacak. Hafriyatla Marmara Denizi’ne 186, 156 ve 184 hektarlık 3 grup ada inşa edilecek. Karadeniz’e de 4,8 kilometrelik liman yapılacak. Marmaray ile Avrasya Tüneli’ni bir araya getirecek olan Üç Katlı İstanbul Tüp Geçit Tünel Projesi’nin de ihalesi de yıl sonuna kadar yapılacak. İstanbul’un iki yakasını 5 dakikada birbirine bağlayacak olan projenin bedeli 30 milyon lira olarak açıklandı.

6.5 milyon yolcu

Her gün 6.5 milyon yolcunun ve 120 bin aracın yararlanacağı tünel, İncirli, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Edirnekapı, Sütlüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy, Gayrettepe, Küçükyalı, Altunizade, Ünalan, Söğütlüçeşme’den geçecek. Emlak danışmanları, proje güzergâhında yer alan dairelerin yüzde 30 prim yapacağı belirtiyor. Aynı danışmanlara göre bölgede yer alan yeni konutlar yok satıyor.