Sır toplantının gündemi belli oldu

Toplantılara ilişkin medyaya sunulan gündemde Çin, Rusya, Avrupa, Brexit, yapay zeka, uzayın önemi ve siber tehditler gibi başlıklar ile birlikte “Kapitalizmin geleceği” belirtilmişti.

Ne var ki toplantılara ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılması, “gerçek gündem Ortadoğu muydu?” sorusuna sebep oldu. Pompeo ve Kushner son dönemde İran ve Filistin meselesinde ABD politikasını yürüten isimlerin başında geliyor.

Kushner’in Ramazan ayından sonra, Filisitin devletini ortadan kaldıracak, sözde “Yüzyılın Projesi” planını açıklaması bekleniyor. Kushner’in söz konusu planla ilgili detayları Bilderberg’te açıklayıp açıklamadığı bilinmiyor.

Toplantı katılımcı listesinde olmayan Pompeo’nun ise Cumartesi günü sürpriz bir şekilde Montrö’ye gelmesi, “İran’a yönelik baskı politikası masaya mı yatırıldı?” sorusuna sebep oldu. Toplantının diğer katılımcıları arasında Trump’a akıl hocalığı yapan Henry Kissinger ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gibi isimler de yer aldı.



Yenişafak