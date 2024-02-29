Sır gibi saklanıyordu! Türkiye'den yeni gizli silah

TM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, savunmasanayi.org’a açıklamalarda bulundu. Güleryüz, yapılan son Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) toplantısında, askeri denizcilik projeleri konusunda da kararlar alındığını hatırlatarak, STM olarak bu projelerde önemli görevler alacaklarını ifade etti. İhracatı artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Güleryüz, yakın zamanda ihracata ilişkin güzel haberler vereceklerinin altını çizdi.

Güleryüz, şöyle devam etti: “Adım adım, ülkemizin de bir taraftan savunmadaki bağımsızlığını Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde yürüttüğümüz çalışmalarla tamamlamaya çalışırken, bir taraftan da ihracatı geliştirelim; hem dost/müttefik ülkelere, onların savunma sanayisindeki veya savunmalarındaki güçlerini artırabilmeyi sağlayalım, bir taraftan da ülkemizi de ekonomik anlamda destekleyelim istiyoruz.” STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Taktik Mini İHA Sistemlerine yönelik çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bu alandaki çalışmalara KARGU ile başladıklarını belirten Güleryüz, KARGU’nun 10’dan fazla ülkeye ihraç edildiğini ve sayının giderek arttığını söyledi.

Güleryüz, ihracat yaptıkları ülkelerden yeni talepler aldıklarını belirtti ve sahadan da olumlu geri dönüşler geldiğini kaydetti. BOYGA’ya ve özellikle elektronik karıştırma ortamındaki başarılarından dolayı TOGAN’a talebin arttığını ifade eden Güleryüz, ALPAGU’nun ihracatının gerçekleştiğini, Roketsan’la ALPAGU konusunda yürüttükleri çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. Güleryüz, “Yeni çalışmalar, yeni ürünler var. Yakın zaman içinde onları da sunacağız.” dedi. STM Genel Müdürü Güleryüz, 2024 yılı içerisinde ilk insansız su aracının tanıtımını yapma hedefleri olduğunu hatırlattı.

Güleryüz, şunları söyledi: “Çalışmalarımız çok yoğun şekilde devam ediyor, takvime de uygun gidiyor. İnşallah aylar mertebesinde sizlere bunu tanıtıyor ve sunuyor olacağız. Su altı bambaşka bir dünya. Teknolojik anlamda gerçekten zorluklar var. Biz bir mühendislik firması olarak yetkinliklerimizi aslında su altında da otonom sistem çözümleri oluşturabilecek şekilde ve farklı teknolojilerin, farklı altyapıların hangi ihtiyaçları ne şekilde çözebileceğine yönelik çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Bütün bunları değerlendirip aslında bir teknoloji havuzu oluşturmaya çalışıyoruz ve çıkaracağımız ilk üründen itibaren aşama aşama üzerindeki gerek sensör gerekse silah sistemlerini değiştirerek bir aile hâlinde orada da ilerlemeyi planlıyoruz. Gerçekten oyun değiştirebilecek teknolojileri geliştirebileceğimiz bir alan olarak değerlendiriyorum.”