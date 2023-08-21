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Seyahat Sır Barajı, doğaseverlerin uğrak mekanı oldu
Seyahat

Sır Barajı, doğaseverlerin uğrak mekanı oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 14:03:00 -
Sır Barajı, doğaseverlerin uğrak mekanı oldu

Doğaseverlerin uğrak mekanı haline gelen Sır Barajı gün batımında adeta kendine hayran bırakıyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Sır Barajı’nda gün batımı görsel şölen sunuyor.
Onikişubat ilçesinde bulunan Sır Barajında günbatımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sır barajının doğaseverlerin uğrak mekanı haline geldiğini söyleyen fotoğrafçı Suat Tüfenk “Sır Barajı günbatımında muhteşem görüntüler oluşturdu. Buranın yazı ve kışı ayrı güzellikler sunuyor. Bu eşsiz manzarayı fotoğrafladık. Ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Bu eşsiz manzara kendine hayran bıraktı" dedi.

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