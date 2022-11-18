SİPER'den müthiş başarı! Kendi menzil rekorunu kırdı

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan SİPER Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi (UMBHSFS) Projesi başarıyla devam ediyor. ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE iş ortaklığı tarafından yürütülen projede, birden fazla füze geliştiriliyor.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre; SİPER’de kullanılacak ilk füze olan SİPER BLOK I Füzesi, bir atışlı testi daha başarıyla tamamladı. Bütün unsurlarıyla sağlıklı bir şekilde performans gösteren SİPER Hava Savunma Bataryası’ndan ateşlenen ve 100 kilometre menzile sahip olması hedeflenen SİPER BLOK I Füzesi, test esnasında kendi menzil rekorunu kırdı.

Test esnasında kaç kilometre menzile ulaştığı açıklanmasa da füzenin, 100 kilometre menzil hedefini tutturmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı, SİPER Sistemi’ni 2023 yılı içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanımına sunmayı hedefliyor. Daha önce; çok alçak irtifada KORKUT ve SUNGUR, alçak irtifada HİSAR-A+ ve orta irtifada ise HİSAR-O+ hava savunma füzeleri milli imkanlarla geliştirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilmiştiler.

SİPER UMBHSFS batarya yapısı

Her bir SİPER Hava Savunma Sistemi Bataryası; dört adet SİPER Füze Fırlatma Sistemi (FFS)’ne, en az iki adet Füze Taşıma Yükleme Sistemi (FTYS)’ne, bir adet UMAR/TEIRS Arama Radarı (AR)’na, bir adet Atış Kontrol Merkezi (AKM)’ne, bir adet Atış Kontrol Radarı (AKR)’na, bir adet Filo Kontrol Merkezi (FKM)’ne ve üç adet Haberleşme İstasyon Aracı (HİA)’na sahip olacaktır.

SİPER Hava Savunma Sistemi genel özellikleri

Hava savunma planlama ve koordinasyon

Komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı

Birleştirilmiş hava resmi üretimi

Çoklu angajman ve ardışık ateşleme

Manuel/yarı otomatik/otomatik angajman

Dost Düşman Tanıma (IFF)

Tehdit değerlendirme ve silah tahsis

Otomatik teşhis yönetimi

Çoklu-hedef çoklu-radar füzyonu

Füzeler ile çift yönlü iletişim

Telli/telsiz haberleşme

Dik/eğik atış

Zorlu şartlarda görev yapabilme

HvBS ile arayüz, Radnet bağlantı

Taktik veri linkleri (Link-16, JREAP-C) ile üst komuta bağlantı

Gömülü simülasyon

Her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme

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