Sinüzit nasıl tedavi edilir?

Baş ağrısı, yüksek ateş, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, göz ağrısı, ağız kokusu ve halsizlik gibi belirtiler sergileyen sinüziti teşhisi mutlaka uzman bir hekim tarafından konmalıdır.

Sinüzit tedavisinde antibiyotik etkili bir yöntem olmakla beraber, burun açıcı ilaçlar da tedavi sürecinde yoğun olarak kullanılmakta ve sinüzitin ilerlediği durumlarda ameliyat tek alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ancak tüm bu süreçleri yaşamaya gerek kalmadan, ilerlememiş sinüzit vakaları için evde doğal yöntemlerle tedavi imkanı olduğunu da belirtmek gerek. Kendiniz, evinizde hazırlayacağınız yöntemlerle sinüzitten henüz başlangıç aşamasında kurtulabilirsiniz.

SİNÜZİT TEDAVİSİ

Çok basit gibi görünse de sinüzit için en etkili çözümlerin başında ılık tuzlu su gelmektedir. Bir bardak içme suyunun içine bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat koyun ve karıştırın.

Bunu yaparken kullandığınız tuzun doğal olmasına özen gösterin. Hazırladığınız bu karışımı günde iki kez, tercihen sabah ve akşam burnunuza çekin ve burnunuzu iyice temizleyin.

Bu uygulama antibiyotikler kadar hızlı etki etmesinin yanında hiçbir yan etkiye sahip olmadığı için uzmanlarca da tavsiye edilir. Eğer sinüzit küçük bir çocukta baş göstermişse ve bu uygulamayı ona yapmak istiyorsanız, boş bir burun spreyine bu solüsyonu koyup, uygulamayı yapabilirsiniz.

Ayrıca, bir bardak doğal sirkeyi, üç bardak suyla karıştırarak kısık ateşe koyun ve ağır ağır kaynatın. Ortaya çıkan buharın tüm eve yayılmasını sağlayın. Bunu her gece düzenli olarak yaptığınızda sinüzite bağlı baş ağrılarında ciddi bir azalma olduğunu göreceksiniz.

Her gece yatmadan önce her iki burun deliğinize damlatacağınız bir damla çörekotu yağı da sinüzit kaynaklı iltihapların dışa atılmasını sağlayarak sinüslerin boşalmasını ve böylelikle de ağrıların son bulmasını sağlar.

Bir litre suya ekleyeceğiniz 2 yemek kaşığı papatyayı ağır ateşte kaynatın. Başınızı ve göğsünüzü büyük bir örtüyle kapatıp 10 dakika boyunca papatya buğusu yapın.

Ardından bir-iki saat açık havaya çıkmamak gerektiği için uygulamayı yatmadan önce yapmakta fayda vardır. Haftada iki kez yapacağınız bu uygulama ile kısa sürede sinüzitte iyileşme sağladığınızı göreceksiniz.

Taze sıkılmış ananas suyu içmek de sinüziti yavaşlatmakta faydalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.