Yurt dışına çıkmak isteyen pek çok kişi, hangi ülkelerin hangi aşıları kabul ettiğini araştırıyor. Peki, 2 doz Çin aşısı yaptıran Avrupa'da hangi ülkeye seyahat edebilir?

Sinovac aşısı olanlar Avrupa'ya gidebiliyor mu? Hangi ülkeler Sinovac'ı kabul ediyor?

Avusturya'nın Türkiye gibi turuncu listeye aldığı ülkelere yönelik seyahat düzenlemesine göre, vizesi ya da vizesiz girişe hak tanıyan pasaporta sahip kişiler, hem Pfizer-Biontech hem de Sinovac aşısından iki doz yaptırma şartıyla ülkeye giriş yapabiliyor. Son dozun üzerinden 14 gün geçme şartıyla ülkeye girebilen kişilere karantina uygulanmıyor. Aynı uygulama Hollanda'da da geçerli.

Yunanistan'da oturma izni veya vizesi olan umumi pasaport sahipleri ile hususi, servis ve diplomatik pasaportu olanlar, son 72 saat içerisinde yaptıracakları PCR testinin negatif olması halinde Yunanistan'a giriş yapabiliyor. Diğer yandan herhangi bir aşıya ait sertifikası bulunan Türk vatandaşları, pasaportunun türüne göre gerekli şartları sağlamak koşuluyla PCR testi zorunluluğu olmadan Yunanistan'a girebiliyor.

Macaristan, Türkiye ile vardığı aşı sertifikası anlaşması uyarınca Türkiye'de uygulanan herhangi bir aşıdan iki doz yaptıran vatandaşları kabul ediyor.

İspanya da yaz başından bu yana vize başvurusu alıyor. Vizesi olan ya da yeşil ile gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarını yaptırdıkları aşı çeşidi fark etmeksizin ülkeye alıyor.