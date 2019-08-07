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Sinop’un yerli karpuzları çıktı

Sinop-Erfelek güzergahı üzerindeki köylerde üretilen, Sinop’un ilk yerli karpuzları çıktı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
Sinop’un yerli karpuzları çıktı

Sinop-Erfelek güzergahı üzerindeki köylerde üretilen, Sinop’un ilk yerli karpuzları çıktı. Karpuzlar yol boyunca kurulmuş olan çardaklarda satışa sunulmaya başlandı.


Sinop - Erfelek yol güzergahı üzerinde bulunan Mertoğlu, Çobanlar, Uzungürgen, Bektaşağa, Çelenköyü ve Hasandere köylerindeki (Gavur Ovası mıntıkasındaki) üretici vatandaşlar tarafından büyük uğraşılarla yaklaşık üç-dört ayda üretilen ve lezzet yönünden ayrı bir damak tadı bırakan, Sinop’un ilk yerli karpuzları piyasaya çıkarak yol güzergahındaki çardaklarda satışa sunuldu. Bektaşağa köyü üreticilerinden olan Turan Arslan ve oğlu Soner Aslan konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Baba-oğul birlikte, gece-gündüz demeden üç ay boyunca tarlada çalışarak ürettiğimiz yerli Sinop karpuzlarını vatandaşlarımızın damak tadına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendi tarlalarımızda ürettiğimiz ve Erfelek Barajı’ndan gelen su ile düzenli olarak suladığımız, Gavur Ovası mıntıkası dediğimiz bu bölgenin yerli karpuzları diğer bölgelerin karpuzlarına nazaran daha tatlı ve sulu oluyor. Adeta şekerpare gibi, yerken insanın damaklarında apayrı bir tat ve lezzet bırakıyor. Bu nedenle bizim bu bölgenin karpuzları vatandaşlarımız tarafından daha çok tercih ediliyor. Kendi tarlalarımızda ürettiğimiz yerli karpuzlarımız ortalama 10-15 kg. civarında geliyor ve her alan en az 3-5 tane alarak eşine-dostuna hediye ediyor. Yerli karpuzlarımızın yanında, yine kendi tarlalarımızda hormonsuz olarak ürettiğimiz tamamen natürel olan domates, biber ve taze fasulye gibi yerli ürünlerimizi de vatandaşlarımızın sofralarına sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dediler.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:46
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