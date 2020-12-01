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Gündem Sinop’tan attık ABD’ye oturdu! ‘Bu sistemi devreye almadan önce…’
Gündem

Sinop’tan attık ABD’ye oturdu! ‘Bu sistemi devreye almadan önce…’

Sinop’ta test edilen S-400’lerden rahatsız olan ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson skandal ifadelere yer verdi. Bailey Hutchinson, "Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. ' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:45:00 -
Sinop’tan attık ABD’ye oturdu! ‘Bu sistemi devreye almadan önce…’

Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rus S-400’leri krizinde tansiyon düşmüyor. Skandal sözler sarf eden ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson, Washington'un Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemleri konusundaki tutumunu değiştireceğini umduğunu açıkladı.

Sinop’taki S-400 atış testlerinin ardından ABD ile Türkiye arasındaki gerilim arttı.

S-400’lerin ABD ile Türkiye arasındaki “ana rahatsızlık faktörü” olduğuna dikkat çeken Hutchinson, şu ifadeleri kullandı,

"Bu savunma sistemini devreye almadan önce Türkiye'nin bunun sonuçlarını anlayacağını umuyoruz. Türkiye'nin bunun üzerine düşüneceğini ve hata sonucu aldıkları bu kararı geri çekeceklerini umuyoruz."

ABD ile S-400 gerilimi

Türkiye ABD'den satın almak istediği ve diğer ülkelerden de talepte bulunduğu halde kimsenin vermediği hava savunma sistemi alımı için Rusya ile anlaşmış, S-400'leri satın almıştı.

16 Ekim'de ilk test

S-400'leri 16 Ekim'de ilk kez test eden Türkiye'ye ABD'den tepkiler gelmiş bu bağlamda yaptırım talebinde bulunulmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımıyla ilgili olarak yaptırımları 'kesin olarak düşündüklerini' açıklamıştı.

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Yorumlar

sukru

Bence iki batarya daha sipariş verilmelidir.Ülkemizin bu alçak batıya karşı savunması güçlü olmalı.Libyada bu sistem olsaydı alçak fransa rahatça libyayı vurabilirmiydi.Bakın libya ne halde şimdi.
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