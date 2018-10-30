Sinop'ta zehir tacirlerine operasyon!
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.30 Ekim 2018 Salı 18:47
Sinop'un Boyabat ilçesinde çok sayıda sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saat 03.00 sıralarında Sinop-Boyabat yolu Osmanköy mevkisinde bir aracı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramada çok sayıda kimyasal tekniklerle yapılmış sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri sentetik uyuşturuculara el koyarken, E.G, İ.T., Z.G. ve İ.C.’yi gözaltına aldı.
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